Alisson potrebbe lasciare il Liverpool con Juventus e Inter alla finestra per il prossimo mercato. Le due società hanno già pronto il piano di riserva

Il futuro di Alisson potrebbe essere lontano dal Liverpool. Con il contratto in scadenza nel 2027 e l’arrivo di Mamardashvili, si intensificano le voci su un possibile ritorno nel campionato di Serie A. Le attenzioni si concentrano su Inter e Juventus, due formazioni alla ricerca di un titolare affidabile per blindare la porta in vista della prossima stagione.

Il costo del cartellino non appare proibitivo per le società italiane, ma l’ostacolo principale è rappresentato dallo stipendio. Attualmente percepisce 5 milioni di euro netti, una cifra che le dirigenze proverebbero inevitabilmente a limare durante la contrattazione. A ottobre, quando compirà 34 anni, la sua esperienza internazionale potrebbe fare molto comodo. In casa nerazzurra, Sommer potrebbe concludere il suo ciclo, mentre il club bianconero guidato da Damien Comolli nutre forti dubbi sulla tenuta a lungo termine di Michele Di Gregorio dopo le recenti incertezze.

Sulla questione legata alle intenzioni del tesserato è intervenuto Fabrizio Romano: «Alisson al Liverpool è una leggenda, si sta parlando molto di Inter e Juve. Cercano entrambe un portiere per l’estate, risulta che il giocatore voglia stare un altro anno a Liverpool, non vuole andare via. Lo mettesse il club sul mercato, lo vedremo, lui vorrebbe però finire il suo contratto là e salutare nell’estate del 2027».

Se la permanenza in Inghilterra dovesse confermarsi, le pretendenti dovranno obbligatoriamente virare su piste alternative più dispendiose. Per il sodalizio bianconero il nome principale resta Marco Carnesecchi, ma l’Atalanta chiede 45 milioni. Sul fronte opposto, la dirigenza meneghina valuta attentamente Guglielmo Vicario, che ha una valutazione di 30 milioni in una fase complessa.