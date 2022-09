All. Riga: «Fiorentina molto forte, ci difenderemo»

Le parole di Viktors Morosz, allenatore del Riga: «La Fiorentina è una squadra molto forte, dovremo fare una partita difensiva»

Viktors Morosz, allenatore dell’RFS Riga ha parlato della partita contro la Fiorentina, al debutto in Conference League. Di seguito le sue parole.

«I giocatori non si sono ancora ripresi dalla partita precedente, contro il Riga FC. La squadra si è quindi soffermata di più sugli aspetti tattici. Quella di giovedì è una grande opportunità per mostrarci come club e come squadra. Abbiamo preparato dei video clip sulle sfumature più importanti, è chiaro che giocheremo molto in difesa e dovremo farlo in modo molto qualitativo. Dovremo avere poi una contromossa. Jovic è sicuramente un giocatore molto forte, ma la Fiorentina ne ha anche molti altri, come Riccardo Sottil che ha già messo a referto due assist in sei partite. Sabato i viola hanno giocato una bella partita contro la Juventus, pareggiando 1-1, anche se hanno avuto le possibilità per vincere».