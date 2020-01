Napoli, Allan furioso dopo la sostituzione: dritto negli spogliatoi – VIDEO

Allan non gradisce la sostituzione da parte di Gattuso e corre dritto negli spogliatoi: la reazione del brasiliano – VIDEO

Clima teso in casa Napoli. Gli azzurri sono sotto in casa contro la Fiorentina, per il gol di Chiesa. Gattuso, nel corso del secondo tempo, prova a correre ai repari, operando qualche cambio.

A farne le spese ├Ę Allan che al 56′ viene sostituito dal nuovo acquisto Demme. Il brasiliano non la prende bene ed imbocca immediatamente la via degli spogliatoi, senza passare dalla panchina.