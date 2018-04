Allegri adirato a Sky: «Il calcio non è solo schemi!» – VIDEO

Massimiliano Allegri ha spiegato il suo modo di vedere il calcio durante l’intervista a Sky Sport: il tecnico bianconero s’infuria per quanto detto in studio

La Juventus batte 3-2 un’ottima in Inter in quello che di certo uno dei match più rocamboleschi dell’intera stagione. A decidere la gara una rete di Gonzalo Higuain, arrivata all’89esimo su assist di Paulo Dybala, entrato da qualche minuto in campo. Al termine della partita, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e nel corso dell’intervista, ha avuto da ridire quando nello studio televisivo si è indugiato nel parlare di schemi e tattica.

Queste le parole dell’allenatore bianconero: «Il calcio al giorno d’oggi è diventata troppa teoria, si parla tanto di schemi. Ma guardare il basket, dove a volte gli schemi sono semplicissimi: si dà la palla al più bravo, che tira per fare canestro. Lì hai un tempo e si ragioni in pochi secondi in uno spazio piccolissimo. E nel calcio, dove il campo è 110×70, vuoi basare tutto sugli schemi? Se fosse così, alcuni giocatori non costerebbero 100 milioni di euro. Questo è il problema del calcio italiano: i più piccoli andrebbero fatti lavorare sulla tattica individuale e sulla tecnica. Il calcio è una materia semplice, non dovete renderlo difficile».