Higuain non ha dubbi: «Lotteremo fino alla morte»

Le parole di Gonzalo Higuain al termine di Inter-Juventus, match vinto 3-2 dai bianconeri grazie ad un gol del Pipita a poco dalla fine

Nonostante non abbia giocato un partita di alto livello, tanto da scatenare le critiche del web, Gonzalo Higuain, così come fanno i grandi attaccanti, è riuscito ad essere decisivo nell’importantissimo match tra Juve e Inter, segnando a pochi minuti dalla fine, la rete del 3-2. Di seguito le parole del Pipita a Premium Sport.

«Il calcio è così, avevamo perso, ma alla fine siamo riusciti a ribaltare la partita. C’è stato orgoglio, fame, sete di vittoria. Lotteremo fino alla fine, fino alla morte per vincere lo Scudetto. Loro hanno giocato una grande gara, per noi era importante vincere: ora ne mancano altre tre. Questa è una bella iniezione di fiducia. A San Siro avevo segnato già con il Milan. Su Icardi non ho nulla da dire, ha lottato. Loro giocavano anche con uno in meno».