Inter-Juventus: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Inter-Juventus, 35ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Gara di cruciale importanza per gli obiettivi di Inter e Juventus, entrambe costrette a vincere: i nerazzurri per continuare a rincorrere un posto nella prossima edizione della Champions League, i bianconeri per scongiurare il sorpasso del Napoli, che una settimana fa si è clamorosamente imposto allo Stadium riaprendo in pieno i giochi scudetto. San Siro sold-out, pronto a godersi lo spettacolo. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Inter–Juventus.

Inter-Juventus: diretta live e sintesi

Inter-Juventus: formazioni ufficiali

Inter-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Spalletti sostituisce l’infortunato Gagliardini con Vecino, preferito a Borja Valero non al meglio delle condizioni, e rilancia Candreva nel terzetto offensivo che supporterà Mauro Icardi. Escluso Karamoh. Juventus probabilmente a trazione anteriore: spazio a Cuadrado da esterno basso, tridente con Douglas Costa, Higuain ed uno tra Mandzukic e Dybala. La coppia centrale potrebbe essere composta da Rugani e Barzagli, con l’esclusione di Benatia.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Barzagli, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Queste le considerazioni espresse dall’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia del match di San Siro: «La cosa che mi da più fiducia è la crescita dell’Inter. Abbiamo imparato a dialogare con i nostri difetti, sarà durissima ma siamo pronti. Orsato designato? Non vedo quale sia il problema, la Juventus non ha vinto grazie a lui. Io penso solo ai tre punti nostri, non ai tre che non andrebbero a loro. Ci giochiamo qualcosa di grandioso in queste giornate, vogliamo riportare in Champions l’amore per questo club. Metterei la firma per giocarci la qualificazione all’ultima giornata, zero pressione. La Juventus ha mostrato di sapersi adattare a tutto, trovando la soluzione giusta per ogni risultato e avversario. Allegri è bravissimo nel mettere al centro del suo gioco la qualità del calciatore».

Così invece il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: «Si tratta di un periodo particolare, ma era peggio quando sono arrivato. I tifosi ci hanno dimostrato il loro affetto. Non esiste alcun problema nello spogliatoio e dispiace sentire queste cose perché vanno a intaccare la professionalità di tutti. Siamo ancora in corsa per 2 obiettivi, mancano 5 gare alla fine. Ci sono periodi in cui le cose vanno meno bene ma questo non vuol dire che la squadra è passata da fenomeni imbattibili a squadra di brocchi, deve sempre regnare l’equilibrio. L’Inter vorrà vincere per la Champions, noi dobbiamo vincere per tenere a distanza il Napoli. Sarebbe stato poco bello vincere il campionato già da qualche settimana, io non amo le cose piatte. Ora viene il bello. Dybala? Sta bene come tutti ma forse tutti si aspettavano qualcosa in più. Manca un mese alla fine della stagione e deve dare il massimo come tutti».

Inter-Juventus: i precedenti del match

Sono ben ottantaquattro i precedenti disputati nello scenario di San Siro da Inter e Juventus, vige il segno 1, accaduto in trentacinque circostanze. Segue il pareggio, che si è ripetuto in ventisette occasioni, di conseguenza sono ventidue le affermazioni ospiti. L’ultimo faccia a faccia se lo è aggiudicato l’Inter, nello scorso campionato, con le reti dei soliti Perisic ed Icardi (2-1).

Inter-Juventus: l’arbitro del match

Dirige Daniele Orsato, arbitro classe 1975 appartenente alla sezione di Schio. Tre precedenti stagionali con l’Inter, tutti casalinghi: tre pareggi rispettivamente contro Torino, Crotone e Napoli. Due invece i precedenti con la Juventus, entrambi esterni e vittoriosi: alla quindicesima giornata sul campo del Napoli, poi alla venticinquesima nel derby di Torino.

Inter-Juventus Streaming: dove vederla in tv

