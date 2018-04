Higuain, che gol mangiato! I social deridono il Pipita prima del gol

Gonzalo Higuain sbaglia un gol pazzesco contro l’Inter: i social prendono di mira l’attaccante juventino

Non una serata perfetta per Gonzalo Higuain, finora protagonista in negativo di Inter-Juventus, match che per i bianconeri può valere lo scudetto. L’attaccante bianconero al minuto 18 della ripresa si è trovato a tu per tu con Handanovic, ma nonostante sia riuscito a saltare il portiere nerazzurro, ha mancato il gol a porta vuota. L’errore, arrivato sul risultato di 1-1, potrebbe costare caro alla Vecchia Signora, che dopo pochi minuti ha subito il gol del sorpasso con un autogol di Barzagli.

A causa dell’errore, il Pipita è stato preso di mira dai social, dove in molti hanno ricordato i tanti errori dell’attaccante juventino in match importanti, come la finale di Coppa del Mondo del 2014, quando l’argentino sciupò un’occasione pazzesca contro la Germania, nella finale poi persa dalla nazionale albiceleste.

#Higuain sono 3 partite che non rende, pittosts che vederlo giocare così meglio far esordire una punta della primavera. Inguardabile #FinoAllaFine #juventus non ti posso vedere giocare così. — Clarissa (@kyraitaly) 28 aprile 2018

#Higuain non struscia un pallone da un mese. #InterJuve — Edoardo Marcelli (@Duado02) 28 aprile 2018

Sarebbe bello che, nelle tre partite decisive della stagione, il nostro attaccante da 90 milioni facesse qualcosa. Così eh, per dire. #InterJuve #Higuain — marco (@marco_sporte) 28 aprile 2018

#Higuain errando en finales ,no importa cuando leas esto 😂😂 #intervsjuve — Manuel soto (@Manuboquense10) 28 aprile 2018