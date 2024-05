Ten Hag elogia Sancho: «Perfetto per il Manchester United»

Le parole dell’allenatore del Manchester United Ten Hag nei confronti di Sancho, elogiandolo sotto tutti i punti di vista

Ten Hag, allenatore dello United, ha voluto elogiare così Sancho dopo le ultime prestazioni.

«Jadon ha giocato molto bene, ha mostrato perché il Manchester United lo ha acquistato e ha dimostrato che rappresenta un alto valore per il club. Che è buono. Sono felice per Jadon, per la sua prestazione di ieri e vedremo cosa succederà in futuro».