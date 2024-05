Chelsea Tottenham: orario, dove vederla e probabili formazioni

A Stamford Bridge in campo la sfida di Premier League tra Chelsea e Tottenham: orario, dove vederla e le probabili formazioni

A Stamford Bridge di Londra in campo la sfida di Premier League tra Chelsea e Tottenham, recupero della 26ª giornata di Campionato. Una sfida in cui i Blues avranno l’occasione di migliorare la propria classifica, portandosi all’ottavo posto in caso di vittoria. Gli Spurs invece si trovano al quinto posto in classifica, troppo distanti dall’Aston Villa, ma abbastanza comodi rispetto allo United, sesto a -4. Andiamo a scoprire tutto le info sulla partita tra le due squadre londinesi: dove vederla, l’orario e le ultimissime sulle probabili formazioni.

Le probabili formazioni

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Chalobah, Disasi, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Mudryk, Palmer, Madueke; Jackson. All. Pochettino.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Davies; Hojbjerg, Bentancur; Kulusevski, Maddison, Richarlison; Son. All. Postecoglou.

Chelsea Tottenham, orario e dove vederla

Chelsea Tottenham è in programma giovedì 2 maggio alle ore 20.30 allo stadio Stamford Bridge di Londra. In Italia sarà visibile su Sky Sport, al canale 253. Visibile anche in streaming sulla piattaforma Now TV e Sky Go.