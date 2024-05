Liverpool Made in Italy: c’è un po’ di Italia nei Reds del prossimo anno – VIDEO

Liverpool all’insegna del made in Italy: la squadra nella prossima stagione avrà un po’ di Italia in campo – VIDEO

Il Liverpool ha presentato le divise del prossimo anno, all’insegna del Made in Italy. In vista della prossima stagione i Reds indosseranno una divisa che si richiama a quella indossata nel 1984, in occasione della Coppa dei Campioni vinta nel 1984 a Roma contro i giallorossi. Nel video di presentazione tanti riferimenti all’Italia: la vespa, il cono gelato, le colonne classiche e l’espresso

That’s Amore 😍



Pre-order your 2024/25 @nikefootball home kit in-store, in-app and online now. pic.twitter.com/iAjOY9fdbk — Liverpool FC (@LFC) May 2, 2024

LE PAROLE DEL CAPITANO VAN DIJK – «Sono un grande fan della nostra nuova divisa per la prossima stagione e adoro il fatto che stiamo riportando l’atmosfera retrò. Siamo un club costruito sulla storia e la squadra del 1984 è stata una delle più vincenti di sempre. Sono sicuro che i nostri fan apprezzeranno il cenno a quelle leggende del club».

LE PAROLE DELLA CAPITANA – «È un look così diverso per la nuova stagione e non vediamo l’ora di indossarlo. L’ispirazione retrò ti fa sempre sentire che una parte della storia del club è con te mentre giochi».