Taarabt contro Inzaghi: «Karma vista la sua carriera d'allenatore»

Adel Taarabt, ex giocatore rossonero, ritorna sulla sua esperienza con la maglia del Milan andando contro Inzaghi

Adel Taarabt, ex fantasista del Milan, si è scagliato contro Filippo Inzaghi nel podcast per la Gazzetta dello Sport, citando anche il fratello Simone, tecnico dell’Inter.

LE PAROLE – «Giocavo a San Siro davanti ad 80mila persone, poi quando sono andato al QPR mi sono detto: “davvero devo tornare qui?”. Dopo due mesi il Milan voleva riscattarmi e la situazione con Seedorf non era chiara. Si parlava di Inzaghi ed alla fine lui non mi voleva, perché preferiva Cerci. Con tutto il rispetto per Inzaghi, gli dissi: “Ditemi tutto, ma non questo”. Dopo si è vista la sua carriera da allenatore, il fratello molto bene, ma lui…»