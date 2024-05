Frattesi: «Grande ENTUSIASMO qui all’Inter dopo lo SCUDETTO. Il prossimo anno? Vogliamo la CHAMPIONS»

Le parole del centrocampista dell’Inter Davide Frattesi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dalla cerimonia per il Premio Gentleman Fair Play 2024

Al Premio Gentleman Fair Play 2024, con la cerimonia che si terrà stasera alla scuola militare Teuliè di Milano, Davide Frattesi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione dell’Inter, parlando dello Scudetto vinto dai nerazzurri in questa stagione di Serie A.

COME SI STA DA CAMPIONI D’ITALIA? – «Bene, vedi che sorriso? (ride, ndr). Benissimo, si sta davvero bene».

SULLE TANTE RICHIESTE DI BIGLIETTI PER ASSISTERE A INTER LAZIO – «Si, ho letto però l’entusiasmo che si è creato attorno alla squadra è veramente qualcosa di incredibile, ma non lo scopriamo certo adesso. È così dall’inizio del campionato che ci sono sempre vicini. Quindi un ringraziamento grande va a loro e cercheremo in tutti i modi di dargli altre grandi soddisfazioni».

UN MOMENTO CHE HA FATTO LA DIFFERENZA – «Secondo me è stato il gruppo. Siamo un gruppo in sintonia e quando è così si riescono a superare anche i momenti di difficoltà».

RAMMARICO CHAMPIONS? – «Sì, sicuramente. L’anno prossimo ci rifaremo».