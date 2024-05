Jovic, quale sarà il suo FUTURO? Le ultime di calciomercato

Jovic, settimana decisiva per l’attaccante serbo: ecco cosa filtra sul suo futuro in vista della prossima stagione in termini di calciomercato

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, tra i giocatori in attesa di capire se sarà ancora al Milan nella prossima stagione c’è sicuramente Luka Jovic.

L’attaccante serbo aspetta la risposta della dirigenza rossonera, in particolare di Moncada. che dovrebbe arrivare in settimana. Al momento, la priorità dell’attaccante rossonero è quella di rinnovare il contratto in scadenza a luglio con il club di via Aldo Rossi.