Orsolini: «Bologna, se Motta va via ECCO cosa ACCADRA’. Lo ammetto: ho pianto per la Champions. Io sono un ex Juve? Lì ho fatto solo una COSA…»

Le parole di Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, sulla qualificazione in Champions League e il futuro di Thiago Motta

Riccardo Orsolini è uno dei volti più sorridenti del Bologna da Champions. E a La Gazzetta dello Sport non nasconde la sua emozione per quanto è successo.

LACRIME CHAMPIONS – «La sera dopo Atalanta-Roma, e dopo il casino che abbiamo fatto, sono andato da solo sul campo principale di Casteldebole. E sì, ho pianto. Mi ero commosso anche a Napoli: ma mi ero un po’ trattenuto, c’era gente… A Casteldebole, invece, mi sono sfogato, ho usato tutte le lacrime. Da solo e dalla gioia».

NONNA IDA – «Nonna, ora tutti vogliono intervistarti!, le ho detto io. E lei: “No, sono vecchia… falle tu…”». (ride).

THIAGO MOTTA – «Mi ha fatto capire l’importanza degli allenamenti. In passato mi allenavo in funzione della gara ora ci alleniamo come fosse una partita. E’ cambiata tutta la prospettiva. Se il mister dovesse andare via? Gli faremo l’in bocca al lupo se deciderà così; se invece resterà saremo molto felici».

QUANTO AMA BOLOGNA – «Infinitamente. È più di una seconda casa e anzi la casa l’ho comprata davvero qui…»

LA JUVE – «Io alla Juve ho fatto molta cyclette…»