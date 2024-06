Bologna, Fenucci AVVISA la Juve: «Calafiori NON si muove, l’ho già detto all’agente. La nostra volontà è CHIARA»

Le parole di Claudio Fenucci, ad del Bologna, sul futuro di Riccardo Calafiori nella prossima stagione. Tutti i dettagli

Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Italiano al Bologna.

SCELTA ITALIANO – «Inizia la nuova stagione, abbiamo ancora negli occhi l’entusiasmo del ritorno in Champions dopo sessant’anni. Abbiamo visto la felicità dei nostri tifosi, partendo da quelli più anziani per arrivare a quelli più giovani. Ripartiamo con questo clima e questo entusiasmo, in un clima collettivo di felicità. Il nuovo punto fermo è Vincenzo Italiano che è stato sempre la nostra prima scelta dal momento in cui abbiamo dovuto pensare a un cambio di allenatore. Vincenzo è la persona più adatta per proseguire questo percorso e ovunque è stato ha ottenuto risultati importanti. Ha un curriculum di successo e propone un gioco moderno e propositivo, con possesso palla e divertimento. Vogliamo continuare a far divertire i nostri tifosi».

CALAFIORI – «Su Calafiori la volontà è di confermare gran parte della rosa di questa stagione. Vogliamo andare avanti con questo gruppo che può ancora migliorare. Preferiamo continuare con loro, al momento abbiamo già comunicato al suo agente che non abbiamo intenzione di spostare il giocatore».

ORSOLINI FUORI DALL’EUROPEO – «Orso l’ho chiamato il giorno dell’esclusione, era dispiaciuto ma ovviamente rispettiamo il lavoro di Spalletti. Gli ho detto che avrà tempo di rifarsi con il Bologna».

DEBITI CALCIO ITALIANO – «In Senato c’è stata una audizione per parlare con la commissione della situazione del calcio italiano. La Lega Calcio ha presentato un progetto di riforma che abbiamo supportato ed è molto importante che la politica ci ascolti. Il fatturato del calcio è di 4 miliardi e siamo la più grande industria delle emozioni collettive. Serve poi lavorare sulle strutture e sulle ristrutturazioni. Ci sono state centinaia di riqualificazioni in Europa con strategie simili a quella che stiamo portando avanti a Bologna. Sui bilanci ho ribadito che i controlli vanno concertati in ambito europeo e il sistema deve essere sostenibile perché in passato ci sono stati episodi di club che hanno ottenuto risultati sportivi con bilanci poi peggiorati. Serve maggior controllo».