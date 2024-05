Borussia Dortmund PSG, L’Equipe boccia Mbappé e compagni: FERMI ai piedi del muro giallo

Il Borussia Dortmund batte il PSG nella semifinale d’andata di Champions League davanti ai tifosi del “Muro Giallo”: il titolo de L’Equipe

Ieri sera il Borussia Dortmund, contro tutti i pronostici, ha battuto il PSG nella semifinale d’andata di Champions League. Una rete di Fullkrug permette ai tedeschi di preparare la sfida del Parco dei Principi con due risultati disponibili su tre. E proprio sul ritorno di concentra anche L’Equipe, il principale quotidiano sportivo francese: per i colleghi francesi si decide tutto la settimana, ma nel frattempo, come da titolo, i parigini hanno finito la serata «Ai piedi del muro», un riferimento al Muro Giallo, la leggendaria curva del Dortmund.

«Tutto da decidere al ritorno per un deludente PSG ieri a Dortmund. Se non vedete l’ora di qualificarvi per la finale, Kylian Mbappé e i suoi dovranno fare una partita bella e ispirata martedì al Parco dei Principi».