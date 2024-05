Ibrahimovic: «Vi SPIEGO il mio ruolo al Milan, dopo la chiamata di Cardinale ho pensato QUESTO»

Le parole di Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, sul suo nuovo ruolo in rossonero. Tutti i dettagli in merito

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha parlato al podcast svedese ABTalks del suo nuovo ruolo in rossonero.

NUOVO RUOLO AL MILAN – «Cardinale mi ha fatto un’offerta che non potevo rifiutare. Ho iniziato a lavorare con il Milan e sono al Milan da tre o quattro mesi e sta andando bene, devo dire».

RAIOLA – «Quando è venuto a mancare per me è stato un duro colpo. Ho pianto moltissimo. E non è ancora finita perché a volte mi vengono dei flashback. Mi manca troppo. Tutti quelli che conoscono me e lui capiscono quanto eravamo vicini. Se potessi mandargli un messaggio? Mi manchi».

FAMIGLIA – «Mia moglie mi dice sempre ‘ricordati chi si è preso cura di te prima che tu iniziassi a prenderti cura della famiglia’. Ha rinunciato alla sua carriera per me. Mi ha accompagnato in tutto quello che ha fatto, mi ha dato tutto e ha rinunciato a tutto per me. Non penso che dovresti avere un grande ego in una relazione, stare al di sopra di qualcun altro. Penso che dovrebbe essere 50/50, ovviamente lei si assume più responsabilità in alcune cose, e in altre mi assumo più responsabilità io. La gente può pensare che siamo una famiglia che vive una vita lussuosa, ma lei lava e cucina. L’unico aiuto che abbiamo è una donna delle pulizie. Accompagno i bambini a scuola, li vado a prendere all’allenamento come una famiglia normale ed è così che abbiamo scelto. In tutta la scuola (a Beverly Hills), solo i miei figli andavano in bicicletta. Le altre famiglie avevano delle tate che accompagnavano e andavano a prendere i bambini, oppure un autista. Non è quello che siamo noi».