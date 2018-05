Allegri resta alla Juventus: «Festa, riposo e poi si ricomincia» – FOTO

Le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri che si sbottona sui temi più caldi inerenti al futuro della Juventus, dalla sua permanenza al calciomercato estivo

Ancora Massimiliano Allegri, stavolta in conferenza stampa, dopo Juventus-Hellas Verona, ultimo atto della stagione: «Son stato troppo ragionatore e son stato punito, ero convinto che se avessimo pareggiato con il Napoli poi avremmo perso a San Siro e a quel punto si comprometteva il campionato. Lunedì incontrerò la società per parlare del mio futuro. La disponibilità i miei ragazzi me l’hanno sempre data e tutti si sono messi a disposizione, la più strana in assoluto è stata Alex Sandro col Torino a fare l’ala sinistra.

Prosegue Allegri: «Mercato? C’è il mondiale di mezzo e ci sarà anche chi magari vorrà andare via. Dobbiamo essere lucidi e valutare tutto per il meglio, siamo a un livello talmente alto che è difficile trovare calciatori per migliorarci, la qualità della rosa non va abbassata e la società sa cosa serve. In tutti questi anni son sempre stati fatti ottimi mercati e con la società c’è sempre stata sintonia. L’importante è che arrivino bravi calciatori per non abbassare il livello di qualità. Oggi si chiude la stagione, ma la mentalità rimarrà e gli addi di Buffon, Asamoah e Lichsteiner lasceranno nozioni importanti per i nuovi su come si sta alla Juventus e su come si deve stare».

Ai microfoni di Sky, inoltre, ha svelato una mossa di calciomercato: «Rientrerà Pjaca dal prestito, davanti siamo bene. Vedremo chi vuole restare e chi deve andar via». Altre certezze sulla sua permanenza alla Juve, infine, il tecnico le ha date attraverso il proprio account Twitter: «I meriti sono di tutti i ragazzi che hanno lavorato per questo obiettivo. Un grazie a chi ha contribuito dal campo, dallo spogliatoio, dalla scrivania. E un grazie ai tifosi che ci hanno sempre creduto. Ora la festa, il riposo, che poi si ricomincia!».