Allegri rivela: «Avevo già firmato col Real, ma poi la Juve mi ha tolto i dubbi». Le parole del tecnico bianconero

In uno stralcio di intervista a GQ (la completa uscirà il 5 aprile), Massimiliano Allegri ha toccato alcuni elementi fondamentali sul suo ritorno a Torino.

INTERESSE REAL – «L’ho detto e lo ripeto: quest’anno avevo già firmato un accordo con il Real Madrid. Poi la mattina ho chiamato il presidente e gli ho detto che non sarei andato perché avevo scelto la Juventus. Mi ha ringraziato. Da quando mi ha chiamato la Juventus a maggio non ho avuto nessun dubbio».

RITORNO ALLA JUVE – «Tornando ho trovato un gruppo di ragazzi disponibilissimi, oltre che tecnicamente bravi . Si sono messi subito a disposizione, con molta voglia di lavorare che è un elemento che ti trasmette questo club. Io credo che la Juve stia ritrovando il senso d’appartenenza, che è molto importante in prima squadra ma anche nel settore giovanile».

VLAHOVIC – «È un ragazzo giovane, con poca esperienza internazionale, che però ha qualità, vuole e può migliorare, e ha tutto il tempo per farlo. Davanti alla porta ha una cattiveria assoluta. La Juventus ha fatto un acquisto importante: nel mondo lui, Mbappé e Haaland sono i più forti in circolazione della loro generazione” ha aggiunto Allegri, che poi ha parlato in generale del calcio italiano: “Credo che il problema principale è che si usano i giocatori come cavie degli allenatori, sia nelle prime squadre che nei settori giovanili. Ma il calcio è un’arte, madre natura ha il suo peso. Tutti possono migliorare, certo, ma se uno è scarso può diventare meno scarso, non diventerà mai uno bravo. E uno che è bravo può diventare più bravo».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM