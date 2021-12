Juventus, Allegri alza i toni nel post Malmoe

Allegri alza i toni dopo Juve Malmoe: sfogo nello spogliatoio bianconero. Festeggiamenti per il primo posto limitati, il tecnico non è soddisfatto

Allegri insoddisfatto nonostante la vittoria e il primo posto nel girone di Champions League conquistato ieri. Il tecnico bianconero vuole tenere alta la concentrazione e sa che non ci si può rilassare.

All’allenatore non è piaciuto il secondo tempo dei suoi, scesi in campo deconcentrati. Sono stati commessi troppi errori e la partita andava chiusa prima. Ora testa al Venezia, sfida non semplice.

