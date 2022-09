Allegri, la sua cavalla, Estrosa, vince la sua prima corsa

Estrosa, cavalla della scuderia di Massimiliano Allegri, ha vinto la sua prima corsa all’ippodromo di Capannelle

In attesa della sfida contro il PSG, Allegri intanto si può godere una grossa soddisfazione.

La cavalla Estrosa, che appartiene alla scuderia dell’allenatore della Juve, ha vinto la sua prima gara. Partecipante ad una corsa per esordienti, ha vinto il Premio Chiese Trofeo ITM Irish Thorougbred Marketing. Una vittoria di cui il tecnico ha saputo l’esito in ritiro a Parigi e che pare non sia arrivata «per corto muso».