Allegri Milan, l’allenatore ex Juventus eletto miglior tecnico del mese di settembre! – FOTO

Allegri Milan, l’ex tecnico della Juventus è stato eletto miglior allenatore del mese di settembre! – FOTO

La nuova era del Milan targata Massimiliano Allegri ha già ottenuto il suo primo riconoscimento ufficiale. La Lega Serie A ha infatti nominato il tecnico livornese “Miglior Allenatore del Mese” per le prestazioni di settembre, un premio che certifica l’ottimo avvio di stagione dei rossoneri e rilancia le loro ambizioni da protagonisti nella corsa scudetto.

I numeri del rilancio

Il Milan ha raccolto 13 punti in sei giornate di campionato, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. A questo bottino si aggiungono due successi in Coppa Italia, che confermano l’impatto immediato del metodo Allegri. Pragmatismo, disciplina e solidità tattica sono tornati a essere i tratti distintivi della squadra, elementi che hanno riportato entusiasmo e fiducia nello spogliatoio.

L’impronta del tecnico

Allegri ha saputo incidere fin da subito, ridisegnando il centrocampo e integrando con rapidità i nuovi innesti. L’arrivo di Luka Modrić ha portato esperienza e qualità, mentre Christian Pulisic – premiato a sua volta come miglior giocatore del mese – è diventato un punto di riferimento offensivo. Il tecnico ha trovato il giusto equilibrio tra la necessità di ottenere risultati immediati e la costruzione di un impianto di gioco solido e competitivo.

La sinergia con la dirigenza

Il premio ad Allegri rappresenta anche la conferma della bontà del progetto avviato in estate. La collaborazione con il nuovo direttore sportivo Igli Tare si sta rivelando decisiva: il dirigente albanese ha messo a disposizione del tecnico profili di esperienza e personalità, costruendo una rosa profonda e versatile.

Un Milan ritrovato

La combinazione tra la visione tattica di Allegri e le strategie di mercato di Tare ha ridato al Milan la forza per competere ai massimi livelli. I rossoneri, oggi più solidi e consapevoli, navigano con convinzione nelle zone alte della classifica, con l’obiettivo di restare stabilmente tra i protagonisti della Serie A.