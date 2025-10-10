Milan, brutta tegola per Allegri: questo giocatore si è fermato in Nazionale - Calcio News 24

Milan, ansia per Pulisic: le parole di Pochettino preoccupano i rossoneri

Il Milan segue con attenzione le parole di Mauricio Pochettino, che ha annunciato qualche problema fisico per Christian Pulisic, uno dei protagonisti più attesi della nuova stagione rossonera. «Dobbiamo comunicare che abbiamo qualche problema con alcuni giocatori, come Christian, che oggi non si è allenato», ha dichiarato l’allenatore, senza però chiarire la natura dell’assenza né specificare se si tratti di un infortunio. Il tecnico ha aggiunto che sarà necessario valutare le condizioni del giocatore nella giornata successiva per capire se potrà essere disponibile o meno.

Le dichiarazioni di Pochettino hanno immediatamente fatto il giro dei media internazionali, alimentando la preoccupazione tra i tifosi del Milan, che considerano Pulisic un punto fermo del progetto tecnico. L’attaccante statunitense, arrivato in rossonero nel 2023 dopo l’esperienza al Chelsea, è diventato rapidamente uno dei simboli della rinascita milanista. Con le sue giocate, la capacità di saltare l’uomo e il feeling con il gol, Pulisic ha conquistato il pubblico di San Siro e si è imposto come elemento chiave nello scacchiere offensivo del Milan.

La società rossonera, da parte sua, osserva con attenzione la situazione, consapevole che l’ex Chelsea rappresenta un patrimonio tecnico ed economico di grande valore. Il Milan ha investito molto sulla crescita di Pulisic, costruendogli intorno un ruolo da protagonista. Per questo motivo, ogni segnale di stop fisico viene accolto con la massima cautela. Le prossime ore saranno decisive per capire se si tratta solo di un piccolo affaticamento o di un problema più serio.

Nel frattempo, a Milanello si lavora intensamente per preparare i prossimi impegni, in un momento cruciale della stagione. L’obiettivo del Milan resta quello di confermarsi ai vertici della Serie A e di fare strada in Europa, dove la presenza di giocatori come Pulisic può fare la differenza.

Il tecnico e lo staff medico monitoreranno da vicino le condizioni del giocatore, che finora ha mostrato una forma eccellente. La speranza è che il problema segnalato da Pochettino sia di lieve entità e che il numero 11 rossonero possa tornare presto in campo per continuare a trascinare il Milan con la sua qualità e il suo spirito di sacrificio. Per Pioli e per tutto l’ambiente rossonero, il recupero di Pulisic è una priorità assoluta in vista delle prossime sfide decisive.