Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore

Allegri Milan, il futuro dell’allenatore rossonero è incerto con il Real Madrid alla porta, ma la dirigenza sta pensando a un piano per blindarlo

Il Milan si prepara a vivere un incrocio cittadino decisivo sia per le residue speranze scudetto, sia per il fondamentale consolidamento del piazzamento utile per la qualificazione europea. In questo clima estremamente incandescente, la società cerca costantemente di arginare le insistenti voci di mercato che vedono Massimiliano Allegri nel mirino di Florentino Perez per il suo Real Madrid. Per la terza volta nella sua lunga carriera, l’allenatore attira le attenzioni del glorioso club spagnolo, ma la dirigenza rossonera ha già strutturato una strategia per blindarlo, attraverso un confronto diretto sulle ambizioni future e sulle gerarchie operative.

Attualmente, il dibattito principale non riguarda esclusivamente le questioni di campo, ma la permanenza del tecnico oltre la scadenza formale del suo accordo, fissata al 30 giugno 2027, con opzione attiva fino al 30 giugno 2028 a 5 milioni netti a stagione. L’ex tecnico bianconero è ora concentrato unicamente sui risultati immediati. Raggiungere gli obiettivi prefissati con la società rappresenta l’assoluta priorità, per poi sedersi al tavolo con Giorgio Furlani e definire tutte le mosse successive. A riportarlo è il Corriere della Sera.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

L’ambiente milanese offre ampie garanzie, inclusa la fondamentale vicinanza alla famiglia. Tuttavia, l’allenatore non desidera affatto ripetere una stagione caratterizzata da forti oscillazioni nei delicati rapporti con i vertici societari. La trattativa per il rinnovo contrattuale non verterà sulla richiesta di un ingaggio superiore, bensì sulla chiara pretesa di un ruolo decisionale più concreto. Il tecnico esige maggiore peso specifico nelle dinamiche del calciomercato rossonero. L’apertura ai giovani talenti rimane, a patto che vengano validamente affiancati da profili di comprovata esperienza nei ruoli nevralgici, come un solido difensore di altissimo livello e un numero nove perfettamente integrato nel campionato italiano.

Senza una vera intesa progettuale, lo scenario potrebbe mutare radicalmente in pochi mesi. Le insistenti sirene provenienti dalla Spagna potrebbero trasformarsi rapidamente in un’offerta concreta, oppure l’allenatore potrebbe optare per una separazione definitiva. Un simile addio rischierebbe di innescare una reazione a catena, scontentando i giocatori.