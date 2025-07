Allegri ha un’ossessione per il Milan e un giocatore lo conferma. Ma in attacco… Tomori svela i segreti del suo lavoro. E per la prossima amichevole, una novità tattica che riguarda Rafael Leão

Un laboratorio tattico sotto il sole australiano, con un’unica, grande ossessione: blindare la difesa. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il Milan di Massimiliano Allegri prosegue il suo intenso lavoro a Perth con una missione chiara e definita. Il tecnico livornese, fin dal suo primo giorno a Milanello, ha messo al centro del suo progetto la necessità di ricostruire la solidità di un reparto che nelle ultime due stagioni ha incassato troppi gol, frutto di un assetto poco equilibrato e di scarsa attenzione dei singoli. La tournée, che vedrà i rossoneri impegnati domani contro la formazione locale del Perth, è il palcoscenico ideale per testare i progressi di questa rivoluzione difensiva, considerata da Allegri la base imprescindibile per tornare a essere competitivi.

Le parole di Fikayo Tomori, raccolte dai canali ufficiali del club, confermano il martellamento del tecnico e i primi, incoraggianti risultati. «Il tecnico è sempre chiaro con le istruzioni e le cose che lui vuole da me e da tutta la squadra. Adesso siamo più solidi in fase difensiva», ha dichiarato il difensore inglese. Questo lavoro non coinvolge solo la linea arretrata, ma l’intero collettivo, che sta acquisendo una nuova consapevolezza. «Abbiamo la fiducia di difendere bene perché sappiamo che abbiamo attaccanti forti. La condizione fisica è migliore rispetto a quella di due settimane fa. Ci sentiamo bene in campo».

Questo focus sulla difesa si intreccia con le sperimentazioni tattiche. L’attuale assetto a tre, come visto contro Arsenal e Liverpool, è solo una soluzione temporanea, in attesa che il mercato porti il terzino destro necessario per passare al 4-3-3 definitivo. Contro il Perth, Allegri continuerà con i suoi test: il centrocampo titolare con Ricci, Fofana e Loftus-Cheek verrà confermato come motore della squadra, mentre sulla sinistra avrà più minuti il nuovo acquisto Pervis Estupiñán. L’esperimento più intrigante, però, riguarda l’attacco: in mancanza di alternative, Rafael Leão sarà provato di nuovo come punta centrale, supportato da Pulisic e Saelemaekers. Una soluzione d’emergenza che potrebbe rivelare scenari inaspettati per il futuro del portoghese e dell’intero Milan.