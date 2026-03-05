Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Occhio al futuro del tecnico rossonero

Il futuro di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, potrebbe presto incrociarsi di nuovo con il Real Madrid, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Per la terza volta negli ultimi sette anni, il presidente Florentino Pérez sembra deciso a puntare sull’esperienza del tecnico livornese, dopo aver ricevuto due rifiuti precedenti. La prima volta, nel 2018, Allegri scelse di rimanere alla Juventus per continuare il suo ciclo vincente, mentre nel 2021, dopo aver ricevuto un’offerta concreta, rifiutò per sostenere il progetto della Vecchia Signora. Oggi, con un rapporto meno saldo con l’attuale dirigenza rossonera, l’allenatore potrebbe essere più incline ad aprire a una nuova opportunità.

Se Allegri decidesse di approfondire la trattativa, avrebbe già in mente due richieste fondamentali da sottoporre a Pérez. La prima riguarda Luka Modrić, centrocampista croato del Milan, che Allegri vorrebbe coinvolgere nel suo staff, qualora Modrić decidesse di ritirarsi dal calcio giocato. Il tecnico italiano stima il croato per la sua esperienza e abilità nella gestione dello spogliatoio, una risorsa che Allegri conosce bene grazie a questi mesi insieme in rossonero.

La seconda richiesta riguarda Adrien Rabiot, centrocampista francese che ha giocato con Allegri sia alla Juventus che al Milan. Il tecnico vorrebbe portare il suo fedelissimo a Madrid come primo colpo di mercato dell’estate, aggiungendo qualità e solidità al centrocampo del Real Madrid.

Nonostante il derby imminente con l’Inter possa mettere da parte per il momento le trattative, il futuro di Allegri al Real Madrid appare sempre più probabile, e la squadra spagnola potrebbe finalmente trovare la giusta guida tecnica per la prossima stagione.