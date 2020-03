Allegri ricorda Astori: «Lo porto sempre dentro di me»

L’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha voluto ricordare Davide Astori nell’anniversario della sua morte

Massimiliano Allegri ha voluto ricordare Davide Astori nell’anniversario della sua morte: «Ho un ricordo meraviglioso di Davide, lo porto sempre dentro di me. Oggi è una giornata triste. Con Davide abbiamo iniziato praticamente insieme la carriera, perché lui ha cominciato a Cagliari dove io ho mosso i miei primi passi da allenatore in Serie A. Il mio ricordo è meraviglioso, di un ragazzo che avrebbe fatto carriera, ma soprattutto una carriera da uomo spogliatoio, da capitano come poi è stato».

«Le caratteristiche migliori che aveva erano il carisma interiore che lo ha fatto diventare capitano della Fiorentina e quel suo essere equilibrato. Lo ricordo con grande affetto e con grande piacere: lo porto sempre dentro di me», ha concluso l’ex tecnico della Juventus ai microfoni di firenzeviola.it.