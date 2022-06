Allegri in vacanza in Sardegna: con lui la nuova fiamma? Il tecnico pizzicato in compagna di una donna

Allegri si sta rilassando in vacanza in Sardegna prima dell’inizio del ritiro con la Juventus, ma non è solo: insieme a lui una nuova donna. Secondo Fanpage i due sarebbero ospiti di un resort a Santa Margherita di Pula.



L’allenatore della Juve è reduce dalla turbolenta separazione con Ambra Angiolini dopo una storia durata 4 anni.