Allenamenti a casa, Solskjaer: «Fidanzate, crossate bene» – VIDEO

Il tecnico del Manchester United Solskjaer ha invitato le fidanzate dei calciatori a fornire il proprio aiuto durante gli allenamenti – VIDEO

L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dei Red Devils, rivolgendosi direttamente alle compagne dei calciatori durante il periodo di emergenza Coronavirus.

«I giocatori hanno programmi individuali e diete da seguire: potrebbero approfittare di questo periodo per lavorare su qualcosa di specifico per i loro ruoli in campo. Mi sono allenato in giardino con i miei figli, anche i giocatori dovrebbero fare lo stesso. La maggior parte di loro ha case grandi e giardini decenti, quindi si spera che le loro compagne sappiano crossare».