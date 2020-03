Allenamenti squadre serie A, è scontro: domani il voto

Allenamenti squadre serie A, è scontro: Claudio Lotito vuole riprendere, Marotta è contrario. Domani il voto

Allenarsi sì, o allenarsi no. Questo è il vero dilemma oggi in serie A. C’è scontro sulla ripresa degli allenamenti, Claudio Lotito vuole assolutamente iniziare lunedì.

Ma c’è anche il fronte dei no. Marotta, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non vuole assolutamente rischiare. Domani ci sarà il voto, al momento c’è un fronte compatto. L’unico dubbio, però, resta quello sulle sedute personalizzate.