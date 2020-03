Quando tornano ad allenarsi le squadre di Serie A? Gli aggiornamenti

Allenamenti squadre Serie A: ecco tutti gli aggiornamenti sulla ripresa delle sedute per tutti i club del campionato

Nonostante il parere contrario dei medici alcune squadre di Serie A hanno già pianificato quando tornare ad allenarsi. Ecco tutti gli aggiornamenti club per club.

ATALANTA – L’Atalanta è in quarantena dopo la notizia della positività di alcuni giocatori del Valencia. Niente allenamenti almeno fino al 24 marzo.

BOLOGNA – La ripresa del Bologna, inizialmente prevista per il 19 marzo è stata rinviata a data da destinarsi.

BRESCIA – Al momento la ripresa è prevista per domenica 29 marzo.

CAGLIARI – Il Cagliari Calcio comunica che è stata fissata per lunedì 23 marzo la ripresa delle attività atletiche della prima squadra. Le sedute si terranno suddividendo i giocatori in gruppi, al fine di garantire il corretto rispetto delle disposizioni sanitarie

FIORENTINA – Quarantena fino al 26 marzo per la Fiorentina, quindi si valuterà la situazione

GENOA – La ripresa, inizialmente prevista per lunedì 16, dopo un consulto dirigenza-staff tecnico-staff medico è stata annullata e non è dato sapere ad oggi quando potrà riprendere

INTER – Dopo la positività di Rugani i nerazzurri sono in quarantena fino al 25 marzo.

JUVENTUS – Dopo le positività di Rugani e Matuidi l’isolamento per i bianconeri durerà fino al 25 marzo. Impossibile ora pensare alla ripresa degli allenamenti.

LAZIO – La Lazio ha fissato la ripresa degli allenamenti per il 23 marzo, quando Inzaghi e i giocatori si ritroveranno a Formello.

LECCE – Il Lecce avrebbe dovuto riprendere il 16, ma staff tecnico e sanitario hanno deciso di spostare il ritorno in campo fino a lunedì 23 marzo

MILAN – Ripresa fissata per il 23 marzo ma è più che probabile un ulteriore rinvio

NAPOLI – Confermato il ritorno al lavoro degli uomini di Gattuso per lunedì 23 marzo.

PARMA – La ripresa degli allenamenti è in programma mercoledì 25 marzo

ROMA – Non ci sono ancora notizie sulla ripresa degli allenamenti della Roma. Al momento è tutto sospeso a data da destinarsi

SAMPDORIA – Squadra, dirigenza e dipendenti in quarantena sino al 27-28 del mese in corso, dopo la positività di Gabbiadini e altri sette compagni.

SASSUOLO – Inizialmente si era pensato di tornare al lavoro il 17, poi club ha deciso di far slittare la ripresa di una settimana, dunque a martedì 24.

SPAL – Tutto fermo fino a data da destinarsi.

TORINO – Il Toro doveva riprendere il 18 marzo ma è stata accantonata subito. Più verosimile si torni a faticare il 23 marzo.

UDINESE – I giocatori rimarranno in isolamento fino al 22, per valutare il rischio contagio dopo l’incontro con la Fiorentina. Difficile la ripresa già il 23 marzo.

VERONA – Il Verona è in quarantena fino al 25 marzo per il rischio contagio successivo al match con la Sampdoria, ma la positività di Zaccagni potrebbe cambiare le carte in tavola.