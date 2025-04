Allenamento Atalanta, recuperato definitivamente Berat Djimsiti! Il report odierno di Zingonia

Allenamento Atalanta, recuperato praticamente Berat Djimsiti in vista della sfida contro il Lecce. Ecco il report

Mattinata di lavoro al Centro Bortolotti per i nerazzurri che domenica 27 aprile al Gewiss Stadium scenderanno in campo alle 20.45 contro il Lecce per la 34ª giornata della Serie A Enilive 2024-25.

Berat Djimsiti è ritornato ad allenarsi (parzialmente) in gruppo: sempre più vicina la sua presenza per Atalanta Lecce. Sessione individuale per Posch. Terapie invece per i soliti Palestra, Scalvini, Scamacca e Kolasinac.

Domani, sabato 26 aprile, mister Gasperini e il suo staff dirigeranno a Zingonia una seduta pomeridiana di allenamento a porte chiuse