Allenamento Atalanta, definitivamente recuperato Ederson contro il Pisa. Le ultime da Zingonia - Calcio News 24

Atalanta News
Allenamento Atalanta, definitivamente recuperato Ederson contro il Pisa. Le ultime da Zingonia
Allenamento Atalanta, definitivamente recuperato Ederson contro il Pisa: oggi sessione in gruppo. Ecco le novità
Buone notizie per l’Atalanta che contro il Pisa potrebbe riscontrare una rosa ancora più completa: non solo sotto il profilo dei nuovi acquisti, ma anche dei cosiddetti recuperi. Ecco le novità.
Ederson è definitivamente recuperato per Atalanta-Pisa: oggi allenamento in gruppo. Sessione individuale per Lookman (campo) e Kolasinac. Terapie per Bakker
IL COMUNICATO
A pochi giorni dall’esordio in campionato contro il Pisa, la squadra di mister Jurić ha proseguito il lavoro di preparazione al Centro Bortolotti con un allenamento mattutino. Il match contro la squadra toscana, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26, è in programma domenica 24 agosto allo Stadio di Bergamo con calcio d’inizio alle ore 20.45.
Domani, venerdì 22 agosto, per i nerazzurri è in programma una seduta pomeridiana a Zingonia a porte chiuse.
Krstović all’Atalanta è ufficiale: il comunicato
Allenamento Atalanta, Ederson sempre più vicino a recuperare dall’infortunio. La situazione