Allenamento Atalanta, Kossounou riuscirà a recuperare? Novità importanti da Zingonia (e un nuovo infortunio)

Allenamento Atalanta, grandi progressi per Kossounou: l’infortunio è sempre più alle spalle. Ecco le novità da Zingonia

Grandi notizie in casa Atalanta dopo l’ultimo allenamento: Kossounou è ritornato ad allenarsi individualmente in campo, con la possibilità di recuperare prima della fine della stagione. Parzialmente in gruppo Sulemana (ci sarà per Firenze).

Palestra ha riscontrato un risentimento muscolare al quadricipite femorale della coscia sinistra; in attesa di accertamenti strumentali

Terapie per Cuadrado, Retegui, Posch, Scalvini e Scamacca. Sui Nazionali oggi sono rientrati a Zingonia Bellanova, Ruggeri, Maldini, Djimsiti, Pasalic, Samardzic, De Ketelaere e Palestra.