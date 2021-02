Allenamento Atalanta: le ultime sulle condizioni di Zapata

L’Atalanta prosegue la preparazione in vista della gara contro la Sampdoria: ecco le condizioni di Zapata e Hateboer

Gian Piero Gasperini ha buone notizie dai controlli su Duvan Zapata: sono escluse lesioni dopo l’infortunio in Atalanta-Real Madrid. Ecco le ultime da Zingonia.

«Allenamento questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per i nerazzurri in vista della gara di domenica a Genova con la Sampdoria per la 24ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. Terapie e palestra per Hateboer e Zapata».

