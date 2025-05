Allenamento Atalanta, quali sono le condizioni di Ademola Lookman? Novità su due titolari - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, le condizioni attuali di Ademola Lookman. Novità su Scamacca e Scalvini. Le ultime dal Centro Bortolotti di Zingonia

Oggi l’Atalanta ha svolto l’allenamento a Zingonia per prepararsi alla sfida contro il Genoa, non senza qualche novità sugli infortuni.

IL REPORT – Terapie per Lookman causa tendinite Achille destra. Si rivede in campo anche Stefan Posch oltre a Palestra. Novità per Scalvini e Scamacca: abbandonate le terapie e oggi lavoro individuale. Terapie per Cuadrado, Kolasinac e Toloi (aspettando accertamenti strumentali)