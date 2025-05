Allenamento Atalanta, quali sono le condizioni di Posch a 48 ore dalla sfida contro il Parma? - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, mancano 48 ore prima della sfida contro il Parma. Le ultime su Stefan Posch

A 48 ore da Atalanta-Parma, i nerazzurri hanno proseguito la preparazione al Centro Bortolotti con una seduta pomeridiana. Per la 38ª nonché ultima giornata della Serie A Enilive 2024-25, la squadra di mister Gasperini scenderà in campo domenica 25 maggio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium.

Posch vicino al recupero: oggi parzialmente in gruppo. Si rivedono in campo (individualmente) Scalvini, Scamacca e Juan Cuadrado. Terapie invece per Sead Kolasinac e Rafael Toloi.