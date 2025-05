Allenamento Atalanta, riusciranno ad esserci Posch e Palestra per la gara contro il Genoa? L'indiscrezione - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, riusciranno Posch e Palestra ad esserci in vista della gara contro il Genoa? Ecco le ultime novità

Continua il lavoro dell’Atalanta in allenamento presso il Centro Bortolotti di Zingonia: con l’obiettivo di fare bene la gara contro il Genoa. Ecco il report odierno dopo la sessione nerazzurra.

Stefan Posch si è allenato individualmente in campo: valutazioni in corso per la gara contro il Genoa. Sessione individuale per il duo Scamacca-Scalvini. Terapie per Lookman, Cuadrado, Kolasinac e Rafael Toloi.