Allenamento Atalanta, Palestra recupera per Monza? Le novità dopo la sessione odierna a Zingonia - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, miglioramenti da parte dell’esterno Palestra. L’indiscrezione dopo la sessione odierna al Centro Bortolotti di Zingonia

Novità molto importanti per quanto riguarda l’Atalanta dopo l’allenamento odierno al Centro Bortolotti di Zingonia, soprattutto in vista della sfida contro il Monza in trasferta. Ecco il report attuale della squadra orobica.

L’esterno Palestra è ritornato ad allenarsi in campo (individualmente). Nessuna novità sul fronte Stefan Posch: sessione individuale per il terzino. Terapie per Scalvini, Scamacca e Kolasinac. Domani allenamento mattutino a Zingonia.