Allenamento Atalanta, Gasperini riuscirà a recuperare quel giocatore contro il Milan? Il report di Zingonia

Allenamento Atalanta, come sta Posch in vista della gara contro il Milan? Ecco le ultime novità nerazzurre dopo la sessione di oggi

Dopo l’allenamento odierno al Centro Bortolotti, ci sono delle novità importanti in casa nerazzurra in vista della gara di domenica.

Ci sarà Posch per Milan Atalanta? Il difensore sta proseguendo il recupero (oggi allenamento individuale in campo), ma si valuterà all’ultimo la sua presenza a San Siro. Terapie per i soliti Palestra, Scalvini, Scamacca, De Ketelaere e Kolasinac.