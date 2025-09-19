Allenamento Atalanta, quali sono le novità in vista della gara contro il Toro? Il punto - Calcio News 24

Allenamento Atalanta: le ultime novità in vista della sfida contro il Torino

Prosegue la preparazione dell’Atalanta in vista della delicata sfida contro il Torino, in programma domenica alle ore 15. La squadra di Juric è tornata al lavoro nel pomeriggio e l’allenamento Atalanta ha riservato alcune indicazioni importanti sullo stato fisico di alcuni giocatori chiave, a cominciare da Ederson e Kolasinac, entrambi ancora non al meglio.

Durante l’allenamento Atalanta pomeridiano, il centrocampista brasiliano Ederson ha svolto lavoro individuale, seguendo il proprio programma di recupero. Le sue condizioni vengono monitorate giorno dopo giorno e, sebbene non sia ancora al 100%, il suo recupero sta proseguendo in linea con le aspettative dello staff medico. Anche Sead Kolasinac ha svolto una sessione di lavoro individuale in campo, segno che si sta avvicinando al rientro, ma resta in dubbio per la trasferta di Torino.

Terapie invece per altri tre calciatori importanti: Charles De Ketelaere, Gianluca Scamacca e Mitchel Bakker non hanno preso parte all’allenamento Atalanta con il resto del gruppo e si sono sottoposti a cure fisioterapiche per smaltire i rispettivi problemi fisici. La loro presenza contro il Torino resta in forte dubbio, in particolare quella del trequartista belga.

L’Atalanta ha anche rilasciato aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di De Ketelaere e Giorgio Scalvini, entrambi usciti acciaccati dalla sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Secondo quanto comunicato dal club orobico, De Ketelaere soffre di un risentimento fasciale al muscolo ileopsoas sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate quotidianamente, ma appare difficile un suo recupero in tempo per la partita di domenica.

Più lunga, invece, la degenza prevista per Scalvini, a causa di una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo destro. I tempi di recupero stimati sono di circa 18-20 giorni, il minimo sindacale per questo tipo di infortunio.

L’allenamento Atalanta proseguirà anche nella giornata di domani, sempre nel pomeriggio, con l’obiettivo di valutare le condizioni di tutti gli infortunati e di affinare la preparazione in vista del match contro una squadra solida come il Torino. Lo staff medico e tecnico resta in allerta, nella speranza di recuperare almeno uno dei big a disposizione.