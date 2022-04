Allenamento Cagliari, rossoblù al lavoro verso la Juve: il report

Il Cagliari di Walter Mazzarri ha svolto l’allenamento quest’oggi ad Asseminello dopo la sconfitta di ieri: il report

Brutta partita del Cagliari di Walter Mazzarri contro l’Udinese. L’allenatore di San Vincenzo e il suo organico non hanno perso tempo e sono subito scesi in campo ad Asseminello per preparare la partita contro la Juventus.

IL COMUNICATO – “Due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impiegati in gara hanno svolto una seduta di scarico; per gli altri attivazione tecnica, possessi palla ed una partita giocata su campo ridotto“.