Allenamento Juventus pre Real Madrid LIVE: gli aggiornamenti e le ultimissime dalla Continassa – VIDEO
Allenamento Juventus pre Real Madrid: la rifinitura dei bianconeri alla Continassa alla vigilia del match di Champions League 2025/26 – VIDEO
(Andrea Bargione inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Real Madrid domani nel terzo match di Champions League. Dopo il 4-4 all’esordio col Borussia Dortmund e il 2-2 contro il Villarreal, i bianconeri vogliono centrare il primo successo europeo nell’ostica trasferta del Bernabeu.
Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 12.15. Calcionews24 segue LIVE la seduta con immagini e video.
