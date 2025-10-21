 Allenamento Juventus pre Real Madrid LIVE: gli aggiornamenti e le ultimissime dalla Continassa - VIDEO
Connect with us

Juventus News

Allenamento Juventus pre Real Madrid LIVE: gli aggiornamenti e le ultimissime dalla Continassa – VIDEO

Avatar di Andrea Bargione

Published

41 minuti ago

on

By

IMG 9946 scaled

Allenamento Juventus pre Real Madrid: la rifinitura dei bianconeri alla Continassa alla vigilia del match di Champions League 2025/26 – VIDEO

(Andrea Bargione inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Real Madrid domani nel terzo match di Champions League. Dopo il 4-4 all’esordio col Borussia Dortmund e il 2-2 contro il Villarreal, i bianconeri vogliono centrare il primo successo europeo nell’ostica trasferta del Bernabeu.

Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 12.15. Calcionews24 segue LIVE la seduta con immagini e video.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24

Related Topics:

Juventus News

Juventus, Zambrotta consiglia i bianconeri: «Tudor è l’uomo giusto. Giocare subito con il Real Madrid può essere un vantaggio. Sugli obiettivi dico che…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

21 Ottobre 2025

By

Gianluca Zambrotta
Continue Reading

Juventus News

Ottolini Juventus, si complica la pista del ds per colpa di Tudor. La posizione dei bianconero e quali potrebbero essere le mosse future

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

21 Ottobre 2025

By

Marco Ottolini
Continue Reading