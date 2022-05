Allenamento Juve, subito al lavoro verso la Coppa Italia: il report

Allenamento Juve per dimenticare Genoa: bianconeri subito al lavoro alla Continassa in vista del match di Coppa Italia

La Juve è tornata a lavorare alla Continassa all’indomani della sconfitta con il Genoa a Marassi.

Ecco il report dell’allenamento della squadra agli ordini di Allegri verso la finale di Coppa Italia con l’Inter.

IL LAVORO DOPO GENOA – «Oggi il gruppo ha come sempre affrontato il menu post partita: scarico per i giocatori più impegnati ieri, campo (esercitazioni tecniche per il giro palla , possesso e partitella finale) per gli altri. Domani si torna ad allenarsi al Training Center, al mattino».