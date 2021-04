Allenamento Lazio: ancora assente Luis Alberto. Le ultime

La Lazio si è ritrovata in mattinata a Formello: ecco le ultime sul lavoro di Simone Inzaghi e sulle condizioni di Luis Alberto

La Lazio si è ritrovata a Formello. Provato, ancora una volta, Adam Marusic come terzo di destra, mentre Caicedo corre spedito verso la maglia da titolare.

Ancora assenti in gruppo Patric – alle prese con il mal di schiena – e Luis Alberto, a riposo per curare al meglio la distorsione alla caviglia. In mattinata, nel Centro Sportivo, è stato premiato – dal Presidente Lotito e da Beppe Favalli – Stefan Radu, per il record di presenze.

