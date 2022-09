Allenamento Lazio, assente Pedro: le ultime da Formello

Allenamento Lazio, rifinitura in vista del match contro il Napoli: le ultimissime novità da casa biancoceleste

Allenamento di rifinitura per la Lazio in vista della sfida di domani sera contro il Napoli. L’unico assente è stato Pedro. Probabile riposo precauzionale per lo spagnolo, sempre alle prese con un problema alla caviglia. La sua presenza resta in dubbio.

Sarri dovrebbe quindi rilanciare la formazione vista contro l’Inter, con Vecino a completare il centrocampo. Possibile panchina dunque per Luis Alberto. In difesa recupera Romagnoli, uscito anzitempo nel match con la Samp.