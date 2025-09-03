Allenamento Lecce, come sta Camarda dopo la sessione di oggi? Le ultime - Calcio News 24

Allenamento Lecce: seduta ad Acaya con assenze e programmi personalizzati

Prosegue il lavoro del Lecce sotto la guida di Eusebio Di Francesco, che questa mattina ha diretto una nuova seduta di allenamento ad Acaya, presso il Golf Resort & SPA, quartier generale dei giallorossi. La squadra salentina si è ritrovata per proseguire la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali, nonostante le numerose assenze legate alle convocazioni internazionali.

All’allenamento del Lecce di oggi non hanno partecipato diversi elementi chiave, impegnati con le rispettive Nazionali. Si tratta di Banda, Berisha, Coulibaly, Gaspar, Helgason, Pérez, Štulić e Tiago Gabriel, tutti attualmente fuori per rispondere agli impegni con le selezioni dei loro Paesi. Un’assenza importante che ha ridotto le alternative a disposizione del tecnico, costretto a lavorare con un gruppo parzialmente ridotto.

Oltre ai convocati, hanno saltato l’allenamento del Lecce anche Jean e Marchwiński, per motivi non specificati dal club, mentre Camarda e Ramadani sono rimasti a riposo. Discorso diverso per Kaba, che ha seguito un programma personalizzato di lavoro fisico, segno che lo staff tecnico sta monitorando attentamente la sua condizione per garantire un pieno recupero.

Nonostante le defezioni, Eusebio Di Francesco ha continuato a imprimere i suoi concetti tattici e a consolidare i meccanismi di gioco con i calciatori a disposizione. Il focus principale dell’allenamento Lecce è stato sull’intensità, sulla gestione del possesso palla e sui movimenti difensivi, in un contesto dove anche i giovani e le seconde linee hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra.

Per la giornata di domani, lo staff tecnico ha previsto un’ulteriore sessione di allenamento pomeridiana ad Acaya, sempre nella splendida cornice naturale che da tempo ospita la preparazione della squadra. Il programma continuerà a variare in base alle condizioni fisiche dei singoli giocatori e al calendario degli impegni nazionali e internazionali.

L’allenamento del Lecce resta un punto centrale del progetto tecnico di Di Francesco, che sta lavorando per costruire una squadra compatta, organizzata e pronta a esprimere un calcio propositivo. Anche con un organico parzialmente ridotto, il lavoro quotidiano non si ferma, segno della volontà del gruppo di farsi trovare pronto alla ripresa del campionato.