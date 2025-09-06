Allenamento Lecce, come sta Camarda? Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Allenamento Lecce: test con la Primavera e primo allenamento nel nuovo centro sportivo

Questa mattina il Lecce ha svolto una sessione di allenamento Lecce molto importante presso lo stadio Via del Mare, con un allenamento congiunto contro la formazione Primavera 1 guidata da mister Schipa. La partita è stata strutturata in tre tempi da 25 minuti ciascuno, permettendo alla prima squadra di mettere minuti nelle gambe e testare schemi e condizioni atletiche.

Durante questa sessione di allenamento Lecce sono risultati assenti diversi giocatori chiave: Jean, Marchwiński, oltre agli otto calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, tra cui Banda, Berisha, Coulibaly, Gaspar, Helgason, Pérez, Štulić e Tiago Gabriel. L’assenza di questi elementi si è fatta sentire, ma ha rappresentato anche un’opportunità per altri componenti della rosa di mettersi in mostra e guadagnare fiducia in vista delle prossime sfide.

Camarda, Kaba e Ramadani hanno continuato il loro percorso di lavoro personalizzato per recuperare da infortuni o migliorare la condizione fisica, evidenziando l’attenzione dello staff tecnico verso il benessere e la salute di tutti i giocatori.

Il prossimo appuntamento di allenamento Lecce è fissato per martedì pomeriggio e sarà un evento storico per la società giallorossa. Infatti, proprio quel giorno si terrà il primo allenamento a porte chiuse nel nuovissimo Centro Sportivo di Martignano, un’infrastruttura all’avanguardia che rappresenta un importante passo in avanti per il club salentino. Questo nuovo centro sarà fondamentale per la crescita tecnica e atletica dei calciatori e per migliorare l’organizzazione e la gestione quotidiana della squadra.

L’attenzione al dettaglio e il miglioramento delle strutture sono elementi chiave del progetto tecnico del Lecce, che punta a consolidarsi nel massimo campionato e a raggiungere risultati ambiziosi. Il ritorno agli allenamenti dopo la sosta e il lavoro nel nuovo centro sportivo rappresentano un momento di rilancio per tutto l’ambiente giallorosso.

La squadra si prepara così al prossimo impegno di Serie A, che vedrà il Lecce affrontare l’Atalanta domenica 14 settembre, un test importante per valutare la crescita e la competitività della formazione di mister Baroni. L’obiettivo è arrivare a questa sfida nella migliore condizione possibile, sfruttando ogni sessione di allenamento Lecce per affinare schemi e tattiche.