Allenamento Lecce, come continua la preparazione di Giampaolo? Ecco l’ultimo report UFFICIALE

Allenamento Lecce, come continua la situazione della squadra di Giampaolo in vista del weekend? Ecco le ultime novità

Novità in casa Lecce dopo l’allenamento odierno. Ecco il comunicato ufficiale su quello che hanno fatto gli uomini di Giampaolo.

LA SITUAZIONE

Squadra impegnata all’Acaya Golf Resort & SPA in una doppia seduta di allenamento in vista del match di domenica, che vedrà i giallorossi affrontare il Venezia nella 31ª giornata della Serie A Enilive.

Per la giornata di domani è fissato un allenamento al mattino sempre sul campo dell’Acaya.