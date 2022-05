Allenamento Milan, continua la preparazione per il Sassuolo: il report

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per l’allenamento odierno. Ecco il report della seduta in vista del Sassuolo

Appuntamento a Milanello per i rossoneri oggi per colazione, prima d’iniziare l’allenamento in preparazione dell’ultima giornata di campionato, Sassuolo-Milan di domenica, ore 18.00, a Reggio Emilia. Presenti al Centro Sportivo, per seguire il lavoro della squadra, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Squadra subito in campo per iniziare con l’attivazione muscolare, seguita da alcuni esercizi atletici. Al termine di questi, il gruppo è rientrato in palestra dove ha effettuato una serie di lavori sulla forza. Terminata la prima parte la squadra è tornata sul campo per svolgere ulteriore lavoro atletico finalizzato sulla rapidità; a seguire, prima di rientrare negli spogliatoi, alcune esercitazione tecniche focalizzate principalmente sulle finalizzazioni.